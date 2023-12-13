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    Маткапитал теперь смогут получить лишь те, кто имел гражданство РФ на момент рождения ребенка

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    Госдума приняла поправки в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». В тексте закона решили уточнить, кто имеет право получать маткапитал. Документ опубликован в базе парламента 13 декабря.

    В уже существующем законе указано, что на маткапитал могут рассчитывать граждане РФ. Однако, по данным думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, возникали разночтения этой нормы.

    Согласно поправкам, теперь маткапитал будут получать те, кто являлся гражданином России на момент рождения ребенка. В пояснительной записке уточняется, что изменения не будут распространяться на жителей новых территорий России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), не имеющих гражданства РФ.

    Новые положения вступят в силу 1 января 2024 года.

    Ранее жителям Петербурга разрешили тратить региональный маткапитал на обучение родителей. Региональная выплата в 2023 году составляет 194,2 тысячи рублей.

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