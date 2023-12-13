Маткапитал теперь смогут получить лишь те, кто имел гражданство РФ на момент рождения ребенка

Госдума приняла поправки в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». В тексте закона решили уточнить, кто имеет право получать маткапитал. Документ опубликован в базе парламента 13 декабря.



В уже существующем законе указано, что на маткапитал могут рассчитывать граждане РФ. Однако, по данным думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, возникали разночтения этой нормы.

Согласно поправкам, теперь маткапитал будут получать те, кто являлся гражданином России на момент рождения ребенка. В пояснительной записке уточняется, что изменения не будут распространяться на жителей новых территорий России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), не имеющих гражданства РФ.