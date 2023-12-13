Материнский капитал в Петербурге разрешили тратить на обучение родителей

В Петербурге региональный материнский капитал можно будет тратить на профессиональную переподготовку и обучение родителей. Такой законопроект 13 декабря в третьем чтении приняло Законодательное собрание города.



Речь идет о получении профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.



«Предоставление данной возможности позволит им повысить свою квалификацию, вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место или переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, чтобы найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка», — говорится в пояснительной записке к документу.

