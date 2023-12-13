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    Материнский капитал в Петербурге разрешили тратить на обучение родителей

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    5 комментариев

    В Петербурге региональный материнский капитал можно будет тратить на профессиональную переподготовку и обучение родителей. Такой законопроект 13 декабря в третьем чтении приняло Законодательное собрание города.

    Речь идет о получении профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

    «Предоставление данной возможности позволит им повысить свою квалификацию, вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место или переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, чтобы найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка», — говорится в пояснительной записке к документу.

    Теперь законопроект отправился на подписание к губернатору.

    Напомним, что на эти цели можно тратить именно региональный маткапитал, а не федеральный. Региональная выплата в 2023 году составляет 194,2 тысячи рублей.

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    Комментарии 5

    Гость13 Дек 2023 в 11:51
    Очередная дурь!
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:32
    Яйца покупать бы разрешили.
    +3−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:22
    Во первых это поднимет и так задранные до небес цены на обучение в жадных ВУЗах, а во вторых чему полезному и хорошему в них могут научить родителей?
    +1−0
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