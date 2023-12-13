Житель Петербурга после смерти сестры обнаружил пропажу в 3,5 млн рублей и миллионные долги

В Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» после заявления местного жителя.
67-летний сотрудник одного из городских ГКУ после смерти покойной 69-летней сестры выяснил, что она умерла в миллионных долгах, стало известно «Фонтанке» 13 декабря. Накануне около семи вечера он принес заявление в полицию. По предварительной информации, петербуржец сообщил, что несколько месяцев до октября этого года сестре звонили мошенники, которые выманили у нее сбережения, но и заставили взять кредит на сумму 1,6 млн рублей. Всего пенсионерка перед смертью отдала злоумышленникам 3,5 млн рублей.
Ведется поиск преступников.