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    В Аргентине задержан мужчина, бросивший бутылку в нового президента страны

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    В Аргентине задержан мужчина, бросивший бутылку в нового президента страны Хавьера Милея в день его инаугурации, передает 12 декабря телеканал TN.

    Задержанного зовут Гастон Меркансини, у него было несколько приводов в полицию из-за буйного поведения и повреждения чужого имущества. Полиция полагает, что именно он 10 декабря бросил бутылку в голову президента Аргентины, когда тот проезжал по улице в кабриолете. Как это было — можно посмотреть здесь. В президента он не попал, но ранил сотрудника охраны.

    Как сообщает телеканал TN, утром Меркансини пытался попасть на местное «Радио 10», где потребовал поговорить с менеджером. После неудачи пошел на новостной канал Cronica TV. Предположительно, Меркансини хотел в эфире объяснить свой поступок. Тут его и выследила полиция по камерам наблюдения.

    Что касается самого Хавьера Милея, которого Меркансини выбрал своей целью, — нового лидера Аргентины считают политиком крайне правого толка. В ходе своей избирательной кампании он предложил отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара. Также он выступал против продвижения отношений с Россией, Бразилией и Китаем. Что еще входит в его программу — читайте в большом материале «Фонтанки».

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