В Аргентине задержан мужчина, бросивший бутылку в нового президента страны Хавьера Милея в день его инаугурации, передает 12 декабря телеканал TN.



Задержанного зовут Гастон Меркансини, у него было несколько приводов в полицию из-за буйного поведения и повреждения чужого имущества. Полиция полагает, что именно он 10 декабря бросил бутылку в голову президента Аргентины, когда тот проезжал по улице в кабриолете. Как это было — можно посмотреть здесь. В президента он не попал, но ранил сотрудника охраны.



Как сообщает телеканал TN, утром Меркансини пытался попасть на местное «Радио 10», где потребовал поговорить с менеджером. После неудачи пошел на новостной канал Cronica TV. Предположительно, Меркансини хотел в эфире объяснить свой поступок. Тут его и выследила полиция по камерам наблюдения.

