В нового президента Аргентины Хавьера Милея бросили бутылку

В нового президента Аргентины Хавьера Милея швырнули бутылку в день его инаугурации. Кадры с инцидентом 11 декабря опубликовала газета La Nacion. Видео широко разошлось в интернете. Все случилось, когда кортеж Милея направлялся от здания Конгресса во дворец правительства.



На записи видно, что бутылка пролетела буквально в сантиметрах от головы Милея и попала в одного из сотрудников службы безопасности. Полиция разыскивает бросившего бутылку. По данным La Nación, личность нападавшего уже установлена — якобы это бывший аргентинский чиновник.