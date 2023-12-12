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    В нового президента Аргентины Хавьера Милея бросили бутылку

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    В нового президента Аргентины Хавьера Милея швырнули бутылку в день его инаугурации. Кадры с инцидентом 11 декабря опубликовала газета La Nacion. Видео широко разошлось в интернете. Все случилось, когда кортеж Милея направлялся от здания Конгресса во дворец правительства.

    На записи видно, что бутылка пролетела буквально в сантиметрах от головы Милея и попала в одного из сотрудников службы безопасности. Полиция разыскивает бросившего бутылку. По данным La Nación, личность нападавшего уже установлена — якобы это бывший аргентинский чиновник.

    Автор: youtube.com/GlobalFrom

    Милея считают политиком крайне правого толка. В ходе своей избирательной кампании он предложил отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара. Также он выступал против продвижения отношений с Россией, Бразилией и Китаем. Что еще входит в его программу — читайте в большом материале «Фонтанки».

    Газета New York Times пишет, что Хавьера Милея на родине прозвали «мини-Трампом». Политик, в частности, отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами и выступает против абортов.

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    Хавьер Милей
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