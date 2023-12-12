Психолог объяснит, как прокачать силу воли

Всякий раз, когда вы приступаете к работе сейчас (хотя могли бы отложить на завтра) вы выбираете то, что труднее. За выбор более трудного и менее приятного отвечает префронтальная кора мозга, объясняет нам нейробиолог из Стэнфордского университета Роберт Сапольски. Префронтальная кора побуждает не только делать что-то более трудное, но и не делать чего-то более легкого и приятного. Например, взять в кафе только чай, хотя хочется и эклер. А еще префронтальная кора знает, к чему вы стремитесь. Допустим, продвинуться в карьере или похудеть. И чем отчетливее она это «помнит», тем успешнее вы беретесь за работу или игнорируете десерт. Проблема в том, что многие желания, которые отдаляют для нас «лучшую версию нас самих» были до относительно недавнего времени абсолютно оправданы. Выгоднее было съесть что-то калорийное и накопить жирок на случай голода. Выгоднее было оставаться в покое: энергия понадобится, когда придется удирать от саблезубого тигра.

