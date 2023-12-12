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    Психолог объяснит, как прокачать силу воли

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    Кое-что зависит от удачи, но гораздо большее — от силы воли: физическая форма, достаток, карьера и так далее. Лекция психолога Анастасии Твердохлебовой называется «Сила воли: как заставить себя заставить себя?». 18 декабря в библиотеке Герцена узнаем, надо ли заставлять — или есть более изящные и эффективные маневры. Бесплатно. 16+

    Фото: pixabay.com
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    Всякий раз, когда вы приступаете к работе сейчас (хотя могли бы отложить на завтра) вы выбираете то, что труднее. За выбор более трудного и менее приятного отвечает префронтальная кора мозга, объясняет нам нейробиолог из Стэнфордского университета Роберт Сапольски. Префронтальная кора побуждает не только делать что-то более трудное, но и не делать чего-то более легкого и приятного. Например, взять в кафе только чай, хотя хочется и эклер. А еще префронтальная кора знает, к чему вы стремитесь. Допустим, продвинуться в карьере или похудеть. И чем отчетливее она это «помнит», тем успешнее вы беретесь за работу или игнорируете десерт. Проблема в том, что многие желания, которые отдаляют для нас «лучшую версию нас самих» были до относительно недавнего времени абсолютно оправданы. Выгоднее было съесть что-то калорийное и накопить жирок на случай голода. Выгоднее было оставаться в покое: энергия понадобится, когда придется удирать от саблезубого тигра.

    Как в современных условиях тренировать силу воли, почему одни справляются с этим лучше, а другие постоянно уступают искушениям? Будем разбираться 18 декабря в библиотеке им. А.И. Герцена (Новгородская ул., д. 27) с психологом Анастасией Твердохлебовой. Начало в 18.15.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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