Land Cruiser насмерть сбил пешехода и улетел в кювет под Гатчиной

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом в Гатчинском районе Ленобласти. Досталось в нем и водителю автомобиля.
ДТП произошло в 7 часов утра 11 декабря на 5-м километре автодороги «Спецподъезд со стороны деревни Малая Ивановка», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 34-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 300, принадлежащего газостроительной фирме, следуя от поселка Тайцы в сторону деревни Телези, сбил 29-летнего пешехода, который шел по проезжей части. После этого внедорожник съехал в кювет.
В результате пешеход, житель Гатчинского района, от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля получил сотрясение, травму шеи, ушиб и ссадины, стало известно «Фонтанке». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).