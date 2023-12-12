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    Land Cruiser насмерть сбил пешехода и улетел в кювет под Гатчиной

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    8 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом в Гатчинском районе Ленобласти. Досталось в нем и водителю автомобиля.

    ДТП произошло в 7 часов утра 11 декабря на 5-м километре автодороги «Спецподъезд со стороны деревни Малая Ивановка», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 34-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 300, принадлежащего газостроительной фирме, следуя от поселка Тайцы в сторону деревни Телези, сбил 29-летнего пешехода, который шел по проезжей части. После этого внедорожник съехал в кювет.

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    В результате пешеход, житель Гатчинского района, от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля получил сотрясение, травму шеи, ушиб и ссадины, стало известно «Фонтанке». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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