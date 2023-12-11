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    Reuters: ЕС не запретит продавать России старые танкеры

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    Страны Евросоюза исключили из 12-го пакета санкций против России запрет на продажу танкеров, сообщает 11 декабря Reuters со ссылкой на несколько источников.

    По данным агентства, ЕК предлагала запретить продажу старых танкеров в Россию, а также компаниям, которые могут использовать суда для обхода нефтяных санкций. Однако этот пункт был убран из проекта документа. В последней версии санкционного пакета компании обязаны лишь отчитываться о продаже танкеров.

    Как уточняет РБК, трейдеры часто игнорируют введенный ЕС и странами G7 потолок цен на российскую нефть ($60 за баррель), из-за чего она продается примерно по $70 за баррель, а около 48% российского сырья все равно перевозят на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах «Большой семерки» и Евросоюза.

    Напомним, главным элементом 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза должен стать запрет на импорт алмазов из РФ. Страны G7 сообщили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта — и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель анонсировал 12-й пакет антироссийских санкций еще 13 ноября. Он заявил, что ограничительные меры будут включать расширение черного списка, санкции против алмазов, ужесточение потолка цен на нефть, а также меры против обхода ранее введенных санкций.

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    Санкции Евросоюза
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