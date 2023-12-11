Reuters: ЕС не запретит продавать России старые танкеры

Страны Евросоюза исключили из 12-го пакета санкций против России запрет на продажу танкеров, сообщает 11 декабря Reuters со ссылкой на несколько источников.



По данным агентства, ЕК предлагала запретить продажу старых танкеров в Россию, а также компаниям, которые могут использовать суда для обхода нефтяных санкций. Однако этот пункт был убран из проекта документа. В последней версии санкционного пакета компании обязаны лишь отчитываться о продаже танкеров.



Как уточняет РБК, трейдеры часто игнорируют введенный ЕС и странами G7 потолок цен на российскую нефть ($60 за баррель), из-за чего она продается примерно по $70 за баррель, а около 48% российского сырья все равно перевозят на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах «Большой семерки» и Евросоюза.

