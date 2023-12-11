    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, вос

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.98eur98.08

    Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

    967
    27 комментариев

    Правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы. Он будет действовать до 31 мая 2024 года. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.

    «Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года», — говорится в публикации.

    Запрет направлен на обеспечение продовольственной безопасности. По оценкам властей, он должен поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

    Есть и исключения, по которым экспорт возможен. Вывоз твердых сортов в Абхазию и Южную Осетию, вывоз как припасов и для оказания международной гуманитарной помощи.

    Также разрешен вывоз твердых сортов пшеницы в страны Евразийского экономического союза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Запрет на экспортТвердые сорта пшеницыПравительство РФ
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close