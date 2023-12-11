Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы. Он будет действовать до 31 мая 2024 года. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.



«Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года», — говорится в публикации.



Запрет направлен на обеспечение продовольственной безопасности. По оценкам властей, он должен поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.



Есть и исключения, по которым экспорт возможен. Вывоз твердых сортов в Абхазию и Южную Осетию, вывоз как припасов и для оказания международной гуманитарной помощи.

