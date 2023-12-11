Гуляет по поселку и ворует еду у собак. Под Иркутском полиция патрулирует улицы и ищет медвежонка

ГУ МВД России по Иркутской области
Гуляющего по улицам медвежонка заметили в одном из поселков на севере Иркутской области. В полицию Усть-Илимска поступило сообщение от жителей поселка Невон о молодом медведе, замеченном вблизи населенного пункта.
Выяснилось, что медвежонок в поисках еды разгуливает и по улицам самого поселка, похищая порции у местных собак. На видео попало, как пестун пытается разгрызть замерзшую кашу. При этом какой-либо агрессии к домашним животным или людям он не проявлял.
Для обеспечения безопасности и недопущения возможных инцидентов с медвежонком полицейские организовали патрулирование улиц днем и ночью. Граждан, заметивших мишку, просят сообщать о нем в полицию.