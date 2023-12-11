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    Гуляет по поселку и ворует еду у собак. Под Иркутском полиция патрулирует улицы и ищет медвежонка

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    2 комментария

    ГУ МВД России по Иркутской области

    Гуляющего по улицам медвежонка заметили в одном из поселков на севере Иркутской области. В полицию Усть-Илимска поступило сообщение от жителей поселка Невон о молодом медведе, замеченном вблизи населенного пункта.

    Выяснилось, что медвежонок в поисках еды разгуливает и по улицам самого поселка, похищая порции у местных собак. На видео попало, как пестун пытается разгрызть замерзшую кашу. При этом какой-либо агрессии к домашним животным или людям он не проявлял.

    Для обеспечения безопасности и недопущения возможных инцидентов с медвежонком полицейские организовали патрулирование улиц днем и ночью. Граждан, заметивших мишку, просят сообщать о нем в полицию.

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    Иркутская обалстьМедвежонокЖивотные
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