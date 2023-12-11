Аномальные пробки окрашивают в желтый и красный карту Петербурга

Необычно плотное движение наблюдается на дорогах Петербурга днем 11 декабря. Час пик еще только приближается, а значения на светофоре «Яндекс.Пробок» уже вечерние.

По данным сервиса, уже в пятом часу вечера загруженность петербургских дорог достигли 7 баллов, что для понедельника на 2 балла больше обычного. К 18 часам аналитики ожидают «восьмерки».