Аномальные пробки окрашивают в желтый и красный карту Петербурга

Необычно плотное движение наблюдается на дорогах Петербурга днем 11 декабря. Час пик еще только приближается, а значения на светофоре «Яндекс.Пробок» уже вечерние.
По данным сервиса, уже в пятом часу вечера загруженность петербургских дорог достигли 7 баллов, что для понедельника на 2 балла больше обычного. К 18 часам аналитики ожидают «восьмерки».
Плотнее всего заторы сейчас в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Тем не менее, уже крайне напряженная ситуация наблюдается на проспекте Славы и Ивановской улице к Володарскому мосту, на проспекте Обуховской Обороны к нему же со стороны центра, на улице Бабушкина к Ивановской, а также на Народной улице и Октябрьской набережной, тоже в сторону Володарского моста.
На юге города уже встала КАД — в обе стороны между Пулковским и Мурманским шоссе, Софийская улица от улицы Труда до КАД, Витебский проспект со стороны Шушар к кольцевой, а также Московское шоссе. На последнем пробка больше, наоборот, в сторону области.
На Мурманском шоссе наблюдается небольшой затор в город в районе развязки с КАД. Днем там там произошло массовое ДТП, перегородившее проезд в сторону Петербурга. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов на 13-м километре трассы «Кола» столкнулись два грузовика и легковой автомобиль Omoda. ДТП обошлось без пострадавших, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Однако движение было сильно затруднено до 16 часов. Сейчас проезд по участку открыт в штатном режиме, добавили в дорожном управлении.