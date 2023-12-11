Закон о сдаче загранпаспорта в течение 5 дней вступил в силу

В России 11 декабря вступили в силу закон о едином перечне оснований для недействительности паспортов, а также постановление правительства, которое касается реализации закона. Закон, принятый летом, в частности предполагает, что на границе будут изымать загранпаспорта в том числе у граждан, призванных на военную службу. При запрете на выезд из страны надо будет сдать загранпаспорт в течение пяти дней.



Запрет на выезд за границу вводится по следующим основаниям:

