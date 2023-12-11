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    Закон о сдаче загранпаспорта в течение 5 дней вступил в силу

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    В России 11 декабря вступили в силу закон о едином перечне оснований для недействительности паспортов, а также постановление правительства, которое касается реализации закона. Закон, принятый летом, в частности предполагает, что на границе будут изымать загранпаспорта в том числе у граждан, призванных на военную службу. При запрете на выезд из страны надо будет сдать загранпаспорт в течение пяти дней.

    Запрет на выезд за границу вводится по следующим основаниям:

    • призыв в армию;
    • привлечение к уголовной ответственности;
    • банкротство;
    • доступ к гостайне и т. д.

    Загранпаспорт будет признан недействительным при его утере, истечении срока действия, изменении владельцем личных данных, в случае смерти владельца, а также если гражданин, который ограничен в праве выезда из РФ (в том числе из-за призыва на военную службу), не передал его на хранение.

    После сдачи загранпаспорта его будут хранить те органы власти, которые его выдали (например, МВД или МИД), или те, которые ограничили гражданину отъезд за границу. После снятия ограничения загранпаспорт можно будет вернуть в день подачи соответствующего обращения.

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