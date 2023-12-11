Трассу «Скандинавия» в Ленобласти перекроют шесть раз за полдня

Утром и днем 11 декабря дорожники перекроют движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Транспорт остановят шесть раз на 20 минут.



Для переустройства линий электропередач на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Лейпясуо, будут полностью перекрывать движение транспорта:

с 11:00 до 11:20;

с 11:40 до 12:00;

с 12:20 до 12:40;

с 13:00 до 13:20;

с 14:10 до 14:30;

с 14:50 до 15:10.

Работы на участке ведутся в рамках реконструкции трассы «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр. Выполняет их АО «ВАД».