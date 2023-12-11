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    Трассу «Скандинавия» в Ленобласти перекроют шесть раз за полдня

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    Утром и днем 11 декабря дорожники перекроют движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Транспорт остановят шесть раз на 20 минут.

    Для переустройства линий электропередач на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Лейпясуо, будут полностью перекрывать движение транспорта:

    • с 11:00 до 11:20;
    • с 11:40 до 12:00;
    • с 12:20 до 12:40;
    • с 13:00 до 13:20;
    • с 14:10 до 14:30;
    • с 14:50 до 15:10.

    Работы на участке ведутся в рамках реконструкции трассы «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр. Выполняет их АО «ВАД».

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    Ленинградская областьТрасса А-181 СкандинавияПерекрытия движения
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