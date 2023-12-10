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    В Египте стартовало трехдневное голосование на выборах президента

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    Во всех провинциях Египта открылись избирательные участки на выборах президента. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.

    По информации агентства, голосование началось в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Выборы продлятся три дня — 10, 11 и 12 декабря. Около 67 миллионов египтян имеют возможность отдать свой голос на выборах. На территории страны будут работать 9376 избирательных участков. В качестве наблюдателей будут представлены 14 международных организаций. Уже утверждены 220 международных наблюдателей.

    Помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаху ас-Сиси свои кандидатуры выдвинули лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.

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