В Египте стартовало трехдневное голосование на выборах президента

Во всех провинциях Египта открылись избирательные участки на выборах президента. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.
По информации агентства, голосование началось в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Выборы продлятся три дня — 10, 11 и 12 декабря. Около 67 миллионов египтян имеют возможность отдать свой голос на выборах. На территории страны будут работать 9376 избирательных участков. В качестве наблюдателей будут представлены 14 международных организаций. Уже утверждены 220 международных наблюдателей.
Помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаху ас-Сиси свои кандидатуры выдвинули лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.