Что не так в «звездных» диетах: разбираем с врачами

А вы худеете к Новому году? Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Давайте примем эту новость без паники: до празднования Нового года–2024 остается всего три недели. Значит, есть меньше 24 дней, чтобы похудеть до выбранного платья. Три недели — приемлемый срок, чтобы снизить вес, не прибегая к экстремальным диетам с жесткими ограничениями. Выдыхаем и начинаем следить за питанием. Нет, не с понедельника, а прямо сейчас. Мы решили выяснить, как худеют звезды эстрады и спросили у врачей, насколько эффективны их методики.



Интервальное голодание Филипп Киркоров неоднократно признавался журналистам, что худеет при помощи интервального голодания — на нем он сбросил 30 килограммов. В разных интервью Киркоров рассказывал, что последний прием пищи у него в 18 часов вечера, а потом артист ест только после 12 часов следующего дня. Суть интервального голодания (фастинг-диеты) заключается в том, что вы сами выбираете количество часов, которые планируете провести без пищи — 8, 10, 12, 14 или 16. Методика интервального голодания основана на такой теории: для правильного питания важно не то, что человек ест и в каких количествах, а когда он это делает. Если время от времени вы заставляете себя голодать, ваш организм учится использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а собственные запасы жира. То есть организм сам сжигает запасы жира, и человек худеет.

Эндокринолог-диетолог Екатерина Брызгалова подтверждает эффективность методики и называет ее популярной. Врач отмечает, что важно не путать интервальное голодание с экстремальным, потому что отказ от еды и воды более чем на сутки может быть опасным для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями. — По показаниям интервальное голодание можно практиковать ежедневно или один раз в неделю, в месяц — всё индивидуально. Помимо снижения и контроля веса, такая методика будет полезна при ожирении, жировом гепатозе печени, — говорит эксперт.



Из плюсов интервального голодания Екатерина Брызгалова выделяет простоту — не нужно считать граммы и калории, пищевая корзина более широкая — можно съесть высококалорийный продукт. Хороший контроль голода и аппетита, снижение общего калоража в среднем на 500 ккал , которое способствует похудению. Минусы — страх ограничений: для успеха такого опыта нужна адаптация, а тем, кто привык есть 5 раз в день, придется крайне трудно. Врач не рекомендует интервальное голодание людям с острыми заболеваниями ЖКТ и расстройством пищевого поведения.



Три дня курица, три дня овощи Худоба этой певицы уже считается ее визитной карточкой. Изящная стройность Полины Гагариной вызывает у кого-то восхищение, у кого-то шок и непреодолимое желание срочно накормить ее. Однажды в интервью Андрею Малахову певица призналась, что ее диета не была сложной (как знать).

Гагарина перешла на следующую систему: три дня питаемся курицей, следующие три дня — овощами. И так по очереди. Важно исключить из рациона мучное, ежедневно выпивать полтора литра воды, после 18:00 закрывать на замок холодильник. С таким режимом питания певица похудела за полгода, сопровождая меню спортом и активным образом жизни.



— Здоровое похудение — это максимум на 5 килограммов в месяц, в зависимости от изначального веса. Это единственный путь похудеть без вреда для здоровья. Жесткие диеты приводят к большим дефицитам по витаминам и минералам. Все токсины, которые долго хранились в жировой ткани, попадают в кровь. Печень испытывает огромную нагрузку. Такое похудение никак не решает причин набора веса, ведь лишний вес — это уже следствие. После жестких ограничений всегда идет срыв, чувство вины, и легко набрать еще больше лишних килограммов, — объясняет нутрициолог Валерия Гладышева.



Огромное количество женщин увлекается подобной диетой, где день можно пить только воду, на второй день есть овощи, на третий — белки и так далее, но мы настоятельно рекомендуем оценивать риски прежде, чем практиковать подобную методику.

Правильное питание, но без ужина? По похожей системе худеет певица и ведущая Ольга Бузова — певица старается не есть после 18:00. В рационе ведущей преобладают фрукты и овощи, обезжиренные кисломолочные продукты, каши, постное мясо и нежирные сорта рыбы. Иногда Ольга Бузова отказывается от ужина совсем и отправляется в спортзал. Утром натощак она выпивает стакан воды с добавлением 1 чайной ложки меда, а затем съедает 100 граммов обезжиренного творога или небольшую порцию каши. На обед — овощной салат, на полдник — 100 граммов отварного мяса. Ужин вычеркиваем, а перед сном можно побаловать себя яблоком или стаканом кефира. Сладкое и мучное отсутствует в рационе певицы, но разрешено небольшое количество горького шоколада.

— Рацион Ольги построен на мифах о правильном питании. Я бы не назвала его сбалансированным, в нем недостаточно полезных жиров, включая источники омега-3. Я бы советовала Ольге пересмотреть режим питания в пользу белково-жирового завтрака. Жиры помогут ей дольше оставаться сытой и избежать лишних перекусов. Основная порция животного белка и сложные углеводы из круп приходятся на обед. Если цель Ольги — здоровое похудение, то ее идеальная тарелка в ужин должна состоять из половины тарелки овощей и легкоусвояемого белка (рыба, мясо птицы и морепродукты). В каждый прием пищи стоит употреблять достаточное количество овощей и горечи из салатной зелени. Пить достаточное количество воды: 30 миллилитров на 1 килограмм веса, — говорит нутрициолог Валерия Гладышева.

Приучите себя к правильному питанию, и тогда не придется сезонно худеть Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Правила еды на ночь — Чувство голода просыпается к ночи из-за того, что дома мы ощущаем замедление: дела сделаны, работа окончена, суета отходит на второй план, хочется отдохнуть и расслабиться. Нам становится скучно, мы начинаем думать, чем себя занять, а дома есть холодильник и еда, всё просто. Важно понимать разницу между голодом и аппетитом — если у вас урчит в животе, поешьте, не морите себя голодом, — говорит диетолог Олеся Лымарь. Диетолог рекомендует без фанатизма следовать правилу «есть можно всё и в любое время суток» и напоминает, что съедать на завтрак, обед и ужин по бургеру — плохая идея. Возможно, по количеству калорий в сутки вы уложитесь, но желудку будет плохо от такого приема пищи: нужны полезные вещества, витамины и минералы, питание должно быть разнообразным — так мы будем получать все необходимые нутриенты.



— Правила приема пищи перед сном просты: если вы чувствуете возбудимость от какой-то определенной еды — ограничьте ее, если чувство голода мешает вам уснуть — поешьте, но контролируйте съеденное. Так, ночной бутерброд вы можете посчитать уже в следующий день или отдать себе отчет в том, что вы превысили норму и это нестрашно. Учитесь реагировать спокойно, — говорит эксперт.

Противоречивая еда Кисломолочные продукты полезны, будь то молоко, кефир, ряженка или творог. Кефир можно пить в любое время дня, но помним, что он дольше переваривается, учитывайте особенности своего организма. Ночное поедание яблока, мандарина или ягод может превысить ваш дневной рацион, несмотря на то, что эти продукты считаются малокалорийными. Если вы уверены в том, что какое-то количество калорий еще осталось, смело ешьте.



Попытка обмануть организм и выпить бокал вина вместо ужина — такой способ работает, но, по мнению диетолога Олеси Лымарь, не бывает безопасных для организма алкогольных доз, к тому же в алкоголе довольно сложно высчитать калорийность и поймать баланс БЖУ. Не увлекайтесь.



Также стоит помнить, что любой мини-перекус активизирует мощный голод, поэтому у людей с лишним весом он может запустить неконтролируемое желание бесконечно жевать.

Худеете к Новому году? Разумеется, осталось сбросить еще пару кило Нет, я люблю свою фигуру Пока нет, но планирую

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