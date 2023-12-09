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    Сама добралась до Ленобласти. Краснокнижная косуля устроила переполох в соцсетях

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    Фото: Юрий Воронин
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    Полдня сердобольные петербуржцы переживали за косулю, которую заметили на льду Невы неподалеку от вантового Обуховского моста днем в субботу, 9 декабря.

    Неравнодушные опубликовали пост в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»: «По Неве ковыляет изможденная косуля, периодически проваливаясь и падая… Над ней кружит стая ворон», — написали очевидцы.

    Юрий Воронин

    В комментариях к посту разгорелись жаркие споры. Одни говорили, что нужно звонить в МЧС, другие советовали стучаться за помощью в «Кошкиспас», третьи — на горячую линию комитета природопользования. Волноваться было из-за чего: европейская косуля занесена в Красную книгу Петербурга, нуждается в особой охране. А тем более эта выглядела усталой. А на улице, между прочим, мороз.

    Позвонила в комитет и «Фонтанка».

    «Мы в курсе. Информация передана. С утра это был олень, сейчас — косуля. Мы разбираемся», — сообщили там, но добавили, что больше никакими подробностями об участи животного не располагают.

    К счастью, нашелся очевидец, который смог пролить свет на судьбу животного.

    «Я снимал в 15:10 и проследил за ней, насколько зрение позволило. По моему мнению, она на берег вышла недалеко от Вантового моста выше по течению. По крайней мере, она была рядом с берегом и двигалась в его направлении, на 100% не уверен, плохо видно было», — рассказал «Фонтанке» Юрий, который наблюдал за перемещением косули с причала.

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    А вскоре стало известно, что косуля сама преспокойно дошла до Ленобласти, сообщили в комитете по природопользованию.

    «Любое дикое животное, находящееся в состоянии естественной свободы, свободно перемещается в своей среде обитания. Вмешательство человека в большинстве случаев нежелательно. Зверь сам способен вернуться в среду своего обитания из несвойственных для него мест. Она может испугаться человека, который будет ей «помогать», и травмироваться при панике, которая у неё возникнет. Стресс, который косуля будет испытывать при попытке её поимки, может послужить причиной её гибели», — объяснили в ведомстве.

    Фото: Юрий Воронин

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