Сама добралась до Ленобласти. Краснокнижная косуля устроила переполох в соцсетях

Неравнодушные опубликовали пост в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»: «По Неве ковыляет изможденная косуля, периодически проваливаясь и падая… Над ней кружит стая ворон», — написали очевидцы.

Полдня сердобольные петербуржцы переживали за косулю, которую заметили на льду Невы неподалеку от вантового Обуховского моста днем в субботу, 9 декабря.

В комментариях к посту разгорелись жаркие споры. Одни говорили, что нужно звонить в МЧС, другие советовали стучаться за помощью в «Кошкиспас», третьи — на горячую линию комитета природопользования. Волноваться было из-за чего: европейская косуля занесена в Красную книгу Петербурга , нуждается в особой охране. А тем более эта выглядела усталой. А на улице, между прочим, мороз.

Позвонила в комитет и «Фонтанка».



«Мы в курсе. Информация передана. С утра это был олень, сейчас — косуля. Мы разбираемся», — сообщили там, но добавили, что больше никакими подробностями об участи животного не располагают.



К счастью, нашелся очевидец, который смог пролить свет на судьбу животного.



«Я снимал в 15:10 и проследил за ней, насколько зрение позволило. По моему мнению, она на берег вышла недалеко от Вантового моста выше по течению. По крайней мере, она была рядом с берегом и двигалась в его направлении, на 100% не уверен, плохо видно было», — рассказал «Фонтанке» Юрий, который наблюдал за перемещением косули с причала.