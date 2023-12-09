В Москве мужчина стрелял в сотрудников Росгвардии

Подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии задержали в Москве. Одного силовика он ранил в щеку, второго по касательной в голову, 9 декабря сообщает ТАСС.



Конфликт вспыхнул в субботу утром на северо-западе Москвы на улице Твардовского. Такую развязку росгвардейцы вряд ли ожидали: мужчина выхватил травматический пистолет, выстрелил в силовиков и скрылся.

Органы внутренних дел уже проводят проверку. Военнослужащим оказали медицинскую помощь, сейчас их здоровье вне опасности.

Как уточняет «Интерфакс», в момент нападения силовики находились не при исполнении, а конфликт произошел «на бытовой почве».