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    В Москве мужчина стрелял в сотрудников Росгвардии

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    Подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии задержали в Москве. Одного силовика он ранил в щеку, второго по касательной в голову, 9 декабря сообщает ТАСС.

    Конфликт вспыхнул в субботу утром на северо-западе Москвы на улице Твардовского. Такую развязку росгвардейцы вряд ли ожидали: мужчина выхватил травматический пистолет, выстрелил в силовиков и скрылся.

    Органы внутренних дел уже проводят проверку. Военнослужащим оказали медицинскую помощь, сейчас их здоровье вне опасности.

    Как уточняет «Интерфакс», в момент нападения силовики находились не при исполнении, а конфликт произошел «на бытовой почве».

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