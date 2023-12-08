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    ДТП с трамваем и автобусом закупорило Тихорецкий проспект

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    ДТП с участием трамвая и автобуса на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов осложнило автомобилистам дорогу домой вечером в пятницу. Фото с места аварии 8 декабря публикует телеграм-канал «Мегаполис».

    «К гадалке ходить не надо — пробка будет знатная», — написал автор фото и оказался прав.

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    На момент публикации материала затор на Тихорецком вполне сформировался — от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта. Информации о пострадавших нет.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    В целом ситуацию на дорогах Петербурга вечером 8 декабря сервис «Яндекс Навигатор» оценивает в нормальные для пятничного вечера 6 баллов из десяти возможных.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: «Яндекс.Карты»

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    ДТППробки 6 баллов
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