ДТП с трамваем и автобусом закупорило Тихорецкий проспект

ДТП с участием трамвая и автобуса на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов осложнило автомобилистам дорогу домой вечером в пятницу. Фото с места аварии 8 декабря публикует телеграм-канал «Мегаполис».



«К гадалке ходить не надо — пробка будет знатная», — написал автор фото и оказался прав.

