TMZ: Грабители в масках забрались в дом Киану Ривза и украли оружие

Группа неизвестных проникла в дом звезды «Джона Уика» и «Матрицы» Киану Ривза в Лос-Анджелесе. Сообщается, что пропало огнестрельное оружие.

Дом актера был ограблен вечером в среду, 6 декабря, сообщает 8 декабря онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на собственный источник. По информации издания, около семи часов вечера в полицию Лос-Анджелеса поступил анонимный звонок о возможном проникновении в собственность Ривза. Правоохранители прибыли на место, но никого не обнаружили. Однако около часа ночи в доме актера сработала сигнализация. На этот раз камеры видеонаблюдения зафиксировали нескольких человек в лыжных масках, которые разбили окно и проникли в дом.

По данным источника TMZ, грабители взяли одно огнестрельное оружие и скрылись до прибытия полиции. Пока неизвестно, пропало ли что-то еще. Самого Ривза в этот момент дома не было. Сообщается, что детективы выясняют, не был ли первый звонок в полицию сделан теми, кто присматривался к дому перед проникновением.