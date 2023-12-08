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Отличный способ проверить свои интеллектуальные способности — попробовать силы в игре «Что? Где? Когда?». Каверзные вопросы теста наших коллег из Woman.ru заставят вас надолго задуматься.
Советские полярники говорили: «От цинги спасает не только витамин С, но и витамин Р («рэ»)». Что они так назвали?
Зачем в Древнем Риме больных выносили на людную улицу?
«Цивилизация зародилась, когда человек вместо камня бросил…» Закончите цитату Зигмунда Фрейда.
«Она появляется тогда, когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений». Что так точно описал Чехов?
У знаменитого древнегреческого математика Эвклида однажды спросили: «Учитель, что бы ты выбрал: одно целое яблоко или две половинки, равные этому целому?» Что выбрал Эвклид и почему?
«Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас». О чем говорил Франц Кафка?
Японская пословица гласит: «Меч — это душа мужчины». В чем же заключается душа женщины?
Что приятно удивило художника Марка Шагала, когда он увидел свою картину «Святой извозчик над Витебском» на своей персональной выставке в Берлине 1914 года?
В Аргентине бедность и нищету символизировала вареная говядина. Исходя из этого, какое блюдо символизировало изобилие?
Многие не верят в ее существование. Однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть. Назовите ее.
Тест на сообразительность: 10 хитрых вопросов «Что? Где? Когда?»
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Тест на сообразительность: 10 хитрых вопросов «Что? Где? Когда?»
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