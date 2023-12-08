    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -16

    1 м/с, вос

    776мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.64eur98.84

    Тест на сообразительность: 10 хитрых вопросов «Что? Где? Когда?»

    1667
    2 комментария
    Фото: iStock
    ПоделитьсяПоделиться

    Отличный способ проверить свои интеллектуальные способности — попробовать силы в игре «Что? Где? Когда?». Каверзные вопросы теста наших коллег из Woman.ru заставят вас надолго задуматься.

    Советские полярники говорили: «От цинги спасает не только витамин С, но и витамин Р («рэ»)». Что они так назвали?

    Зачем в Древнем Риме больных выносили на людную улицу?

    «Цивилизация зародилась, когда человек вместо камня бросил…» Закончите цитату Зигмунда Фрейда.

    «Она появляется тогда, когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений». Что так точно описал Чехов?

    У знаменитого древнегреческого математика Эвклида однажды спросили: «Учитель, что бы ты выбрал: одно целое яблоко или две половинки, равные этому целому?» Что выбрал Эвклид и почему?

    «Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас». О чем говорил Франц Кафка?

    Японская пословица гласит: «Меч — это душа мужчины». В чем же заключается душа женщины?

    Что приятно удивило художника Марка Шагала, когда он увидел свою картину «Святой извозчик над Витебском» на своей персональной выставке в Берлине 1914 года?

    В Аргентине бедность и нищету символизировала вареная говядина. Исходя из этого, какое блюдо символизировало изобилие?

    Многие не верят в ее существование. Однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть. Назовите ее.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на сообразительность: 10 хитрых вопросов «Что? Где? Когда?»

    Решайте побольше таких тестов — и всё получится!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на сообразительность: 10 хитрых вопросов «Что? Где? Когда?»

    Да вы отлично справились!

    Поделитесь результатом

    Фото: iStock

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    Дядя Бо08 Дек 2023 в 19:53
    5/10.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close