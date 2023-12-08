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    Современного Раскольникова задержали во Владимирской области по делу о смерти пенсионерки в Петербурге 19 лет назад

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    Жителя Владимирской области задержали по делу о смерти пенсионерки в Петербурге. В 2004 году её забили до смерти на лестничной клетке.

    44-летнего слесаря задержали 6 декабря в городе Собинка, стало известно «Фонтанке» 8 декабря. По версии следствия, в ноябре 2004 года он напал на 55-летнюю женщину на лестнице дома на улице Рихарда Зорге. Он нанес ей несколько ударов кулаками, женщина упала и ударилась головой о бетонные ступеньки. Мужчина сбежал. А петербурженка скончалась от полученных ранений.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нападения и грабежи.

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