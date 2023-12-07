Полиция задержала четвертого наркокурьера по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Сотрудники ГУНК МВД России и УМВД России по Астраханской области задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. У мужчины при себе были обнаружены наркотики весом 299 граммов. Задержанный может быть причастен к делу о массовом отравлении, сообщила 7 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.
телеграм-канал Ирины Волк
Мужчина рассказал, что приехал в Москву и нашел работу курьера в интернет-магазине через Telegram. Он должен был доставлять наркотики по адресам, указанным заказчиками. Фигурант указал три места, в которых он оставил закладки, — там были найдены запрещенные вещества.
Ранее под арест были отправлены трое граждан стран ближнего зарубежья, которые могут быть причастны к массовому отравлению жителей Астрахани наркотическими и психотропными веществами. Все пострадавшие приобрели синтетик через нелегальный интернет-магазин в мессенджере.