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    Полиция задержала четвертого наркокурьера по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

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    Сотрудники ГУНК МВД России и УМВД России по Астраханской области задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. У мужчины при себе были обнаружены наркотики весом 299 граммов. Задержанный может быть причастен к делу о массовом отравлении, сообщила 7 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    телеграм-канал Ирины Волк

    Мужчина рассказал, что приехал в Москву и нашел работу курьера в интернет-магазине через Telegram. Он должен был доставлять наркотики по адресам, указанным заказчиками. Фигурант указал три места, в которых он оставил закладки, — там были найдены запрещенные вещества.

    Ранее под арест были отправлены трое граждан стран ближнего зарубежья, которые могут быть причастны к массовому отравлению жителей Астрахани наркотическими и психотропными веществами. Все пострадавшие приобрели синтетик через нелегальный интернет-магазин в мессенджере.

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    Массовое отравлениеНаркотики
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