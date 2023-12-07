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    Трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз за день

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Работы на линии электропередач восемь раз на 20 минут остановят движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 8 декабря. Об этом 7 декабря предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Движение будут перекрывать на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Гаврилово. Там будут переустраивать линии электропередач. Перекрытия запланированы на следующие временные промежутки:

    • с 10:00 до 10:20;
    • с 10:40 до 11:00;
    • с 11:20 до 11:40;
    • с 12:00 до 12:20;
    • с 13:20 до 13:40;
    • с 14:00 до 14:20;
    • с 14:40 до 15:00;
    • с 15:20 до 15:40.

    Работы ведет АО «ВАД». Выполняются они в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й километр трассы.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 1

    Гость07 Дек 2023 в 11:05
    Ура, ремонт!!!!
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