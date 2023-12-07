Трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз за день

Работы на линии электропередач восемь раз на 20 минут остановят движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 8 декабря. Об этом 7 декабря предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будут перекрывать на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Гаврилово. Там будут переустраивать линии электропередач. Перекрытия запланированы на следующие временные промежутки: