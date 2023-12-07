    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    2 м/с, вос

    775мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.64eur98.84

    Суд отменил приговор Алексею Москалеву, дочь которого нарисовала пацифистский рисунок. Дело рассмотрят заново

    8584
    93 комментария

    Первый кассационный суд Саратова отменил приговор Алексею Москалеву по части 1 статьи 280.3 УК РФ о повторной дискредитации Российской армии, сообщает 6 декабря городской портал MSK1.RU со ссылкой на адвоката Москалева Владимира Билиенко. Мужчину перевели из колонии в СИЗО, а уголовное дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

    Причины произошедшего защита и обвинение Москалева видят по-разному. Владимир Билиенко считает, что поводом «могли стать нарушения, какие — пока неясно». А прокурор, как отмечает городской портал, уверена, что вынесенный приговор довольно мягок и не учитывает отягчающие обстоятельства.

    В марте 2023 года Ефремовский межрайонный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ. Семья попала в поле зрения правоохранительных органов весной 2022 года, когда дочь Алексея Москалева Маша нарисовала пацифистскую картинку на уроке рисования в школе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ44
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 93

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    93
    close