Суд отменил приговор Алексею Москалеву, дочь которого нарисовала пацифистский рисунок. Дело рассмотрят заново

Первый кассационный суд Саратова отменил приговор Алексею Москалеву по части 1 статьи 280.3 УК РФ о повторной дискредитации Российской армии, сообщает 6 декабря городской портал MSK1.RU со ссылкой на адвоката Москалева Владимира Билиенко. Мужчину перевели из колонии в СИЗО, а уголовное дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Причины произошедшего защита и обвинение Москалева видят по-разному. Владимир Билиенко считает, что поводом «могли стать нарушения, какие — пока неясно». А прокурор, как отмечает городской портал, уверена, что вынесенный приговор довольно мягок и не учитывает отягчающие обстоятельства.

