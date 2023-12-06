Пользователя «ВКонтакте» задели оскорбительные комментарии — он потребовал 5 миллионов компенсации у соцсети

Житель Саратова обратился с иском к «ВКонтакте» из-за оскорбительных комментариев в свой адрес от других пользователей. Он запросил компенсацию в 5 миллионов рублей. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, суд взыскал с компании 50 тысяч рублей.
Из материалов Саратовского областного суда следует, что истец — пользователь «ВКонтакте». Он заявил, что соцсеть нарушила его права. По словам мужчины, его оскорбляют пользователи, пишут про него нецензурные комментарии, а также размещают на сайте порнографию и материалы, которые можно расценить как призывы к суициду или убийству. Саратовец отметил, что, несмотря на его обращения к соцсети, администраторы не ограничили доступ к этим материалам и комментариям, тем самым причинив ему нравственные страдания. В доказательство он приложил скриншоты.
Районный суд частично удовлетворил иск мужчины и взыскал с ответчика 50 тысяч, но решение не удовлетворило истца. Он обжаловал его, ссылаясь на то, что нарушены не только его права, но и права других пользователей, в том числе несовершеннолетних. «ВКонтакте» тоже подала апелляцию и заявила, что в правилах пользования сайта закреплено право на удаление материалов по жалобам пользователей, а не обязанность.
Экспертиза показала, что мужчина отправлял техподдержке «ВКонтакте» жалобы, но только на оскорбительные комментарии и сообщения пользователей, без указания ссылок на материалы с порнографией и другими незаконными действиями. Тем не менее, суд уточнил, что их размещение запрещено правилами соцсети и тоже подлежит удалению.
В итоге суд согласился с первой инстанцией и оставил решение в силе. По данным «Фонтанки», исполнительное производство возбудили судебные приставы Центрального района Петербурга. Помимо компенсации в 50 тысяч, они взыскали еще 10 тысяч рублей за неисполнение решения суда в установленный срок.