Пользователя «ВКонтакте» задели оскорбительные комментарии — он потребовал 5 миллионов компенсации у соцсети

Житель Саратова обратился с иском к «ВКонтакте» из-за оскорбительных комментариев в свой адрес от других пользователей. Он запросил компенсацию в 5 миллионов рублей. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, суд взыскал с компании 50 тысяч рублей.



Из материалов Саратовского областного суда следует, что истец — пользователь «ВКонтакте». Он заявил, что соцсеть нарушила его права. По словам мужчины, его оскорбляют пользователи, пишут про него нецензурные комментарии, а также размещают на сайте порнографию и материалы, которые можно расценить как призывы к суициду или убийству. Саратовец отметил, что, несмотря на его обращения к соцсети, администраторы не ограничили доступ к этим материалам и комментариям, тем самым причинив ему нравственные страдания. В доказательство он приложил скриншоты.