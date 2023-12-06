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    Главу ЦИК Памфилову пригласили в Совет Федерации. Она расскажет, сколько дней будут выбирать президента в 2024 году

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    На пленарное заседание Совета Федерации 7 декабря, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, будет приглашена председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом в среду сообщил сенатор Андрей Клишас.

    «Готовим приглашение от Валентины Ивановны [Матвиенко], на завтрашнее заседание приглашаем [главу ЦИК Эллу] Памфилову. <...> И завтра все эти решения официально примем», — заявил Андрей Клишас в ответ на вопрос сенатора Николая Владимирова, не будет ли голосование трехдневным. Фрагмент заседания опубликовал telegram-канал «Вы слушали Маяк».

    Сегодня комитет Совфеда по конституциональному законодательству рассматривает проект постановления о назначении выборов президента РФ, о чем ранее сообщал Андрей Клишас. По его словам, предполагаемая дата голосования — 17 марта 2024 года. Завтра этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании верхней палаты парламента.

    Согласно российскому закону, выборы президента должны пройти в середине марта 2024 года. Решение о назначении выборов принимает Совет Федерации не позднее чем за 100 дней и не ранее чем за 90 дней до дня голосования.

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    Выборы президента2024 годЦИКСовет ФедерацииАндрей Клишас
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