Главу ЦИК Памфилову пригласили в Совет Федерации. Она расскажет, сколько дней будут выбирать президента в 2024 году

На пленарное заседание Совета Федерации 7 декабря, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, будет приглашена председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом в среду сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Готовим приглашение от Валентины Ивановны [Матвиенко], на завтрашнее заседание приглашаем [главу ЦИК Эллу] Памфилову. <...> И завтра все эти решения официально примем», — заявил Андрей Клишас в ответ на вопрос сенатора Николая Владимирова, не будет ли голосование трехдневным. Фрагмент заседания опубликовал telegram-канал «Вы слушали Маяк».

