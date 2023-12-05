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    Как минимум трое попали в больницу после массовой драки рабочих на севере Петербурга

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    Днем 5 декабря за помощью к петербургским врачам обратились те, кто накануне махал кулаками в районе заправки Роснефти на Приморском шоссе. «Фонтанке» стало известно о троих пострадавших, двое из них делят одну квартиру.

    Все побитые пришли в медицинские учреждения после двух часов дня во вторник. 22-летний Ахмед в битве получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Его 20-летний сосед Рассул отделался синяками. Оба сказали врачам, что были избиты неизвестными. Третьим пострадавшим стал еще один Ахмед, только 20-летний. У него тоже диагностированы травмы головы. Молодой человек признался, что немного знал обидчика.

    Ранее в ГСУ СК по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту драки. «Фонтанка» публиковала видео боя.

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