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    Массовая драка рабочих на севере Петербурга стала уголовным делом. Без пострадавших не обошлось

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    Уголовное хулиганство увидели следователи в побоище, которое устроили в Приморском районе Петербурга. К приезду полиции разбежались все, в том числе пострадавший — его нашли у медиков.

    Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 5 декабря, за медицинской помощью после драки на Бобыльской улице обратился один человек. Его состояние не уточняется.

    В полицейском главке рассказывали, что участники молниеносно разбежались — подоспевший наряд не нашёл на месте ни победителей, ни проигравших. В больницы на тот момент пострадавшие не поступали.

    По версии следствия, вечером понедельника руками и ногами прохожих колотили «неустановленные лица из числа трудовых мигрантов». В Следственном комитете квалифицировали случившееся по статье о хулиганстве. Всех причастных ищут.

    «Фонтанка» показывала уличный бой, в котором, судя по видео, поучаствовало не менее десяти человек. Часть была одета спецформу. На кадрах видно, что в финале один из мужчин потерял сознание.

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