Массовая драка рабочих на севере Петербурга стала уголовным делом. Без пострадавших не обошлось

Уголовное хулиганство увидели следователи в побоище, которое устроили в Приморском районе Петербурга. К приезду полиции разбежались все, в том числе пострадавший — его нашли у медиков.



Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 5 декабря, за медицинской помощью после драки на Бобыльской улице обратился один человек. Его состояние не уточняется.

В полицейском главке рассказывали, что участники молниеносно разбежались — подоспевший наряд не нашёл на месте ни победителей, ни проигравших. В больницы на тот момент пострадавшие не поступали.