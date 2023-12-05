Массовая драка рабочих на севере Петербурга стала уголовным делом. Без пострадавших не обошлось

Уголовное хулиганство увидели следователи в побоище, которое устроили в Приморском районе Петербурга. К приезду полиции разбежались все, в том числе пострадавший — его нашли у медиков.
Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 5 декабря, за медицинской помощью после драки на Бобыльской улице обратился один человек. Его состояние не уточняется.
В полицейском главке рассказывали, что участники молниеносно разбежались — подоспевший наряд не нашёл на месте ни победителей, ни проигравших. В больницы на тот момент пострадавшие не поступали.
По версии следствия, вечером понедельника руками и ногами прохожих колотили «неустановленные лица из числа трудовых мигрантов». В Следственном комитете квалифицировали случившееся по статье о хулиганстве. Всех причастных ищут.
«Фонтанка» показывала уличный бой, в котором, судя по видео, поучаствовало не менее десяти человек. Часть была одета спецформу. На кадрах видно, что в финале один из мужчин потерял сознание.