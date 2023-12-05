Винни-фура заткнула проезд по Черняховского. Чтобы его раскупорить, пришлось достать лопаты

читатель «Фонтанки» Дмитрий
Курьезная ситуация с фурой создала серьезную пробку в Центральном районе Петербурга днем 5 декабря. Чтобы освободить дорогу, пришлось откапывать проезд из-под снега.
Инцидент произошел на улице Черняховского, у пересечения с Транспортным переулком, сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий. Фура, как пробка, заткнула собой проезд от поворота с переулка. Как рассказал очевидец, темно-серый автомобиль был припаркован в снегу у края проезжей части. Водитель фуры думал, что ему хватит места, но оказалось, что грузовик не может протиснуться так, чтобы не задеть легковую.
В итоге: фура стоит, а мужчины с лопатами откапывают снег, чтобы легковую машину перепарковали ближе к тротуару и грузовик мог проехать без ДТП. Некоторые водители, судя по фото и видео, уже не выдерживают ожидания и объезжают затор по тротуару.
По данным «Яндекс.Пробок», в плотном заторе встали Транспортный переулок от Лиговского проспекта и Днепропетровская улица от Роменской улицы.