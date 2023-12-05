Здоровых — в армию. «Фонтанка» узнала о сопутствующих итогах рейда по делу о нелегальной миграции

За вчерашними сообщениями о полицейском рейде в рамках уголовного дела о незаконной миграции незамеченной осталась работа еще одного ведомства — военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону. По информации «Фонтанки», военное следствие интересовали как раз те, у кого все в порядке с документами.

Около 20 человек только за один рейд были поставлены на воинский учет. Все они мигранты, недавно получившие российское гражданство. После медкомиссии подходящих по возрасту и здоровью направят в Вооруженные силы, а новоявленным гражданам, которым уже исполнилось 27, будет предложено заключить контракт с Минобороны.