Здоровых — в армию. «Фонтанка» узнала о сопутствующих итогах рейда по делу о нелегальной миграции

За вчерашними сообщениями о полицейском рейде в рамках уголовного дела о незаконной миграции незамеченной осталась работа еще одного ведомства — военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону. По информации «Фонтанки», военное следствие интересовали как раз те, у кого все в порядке с документами.
Около 20 человек только за один рейд были поставлены на воинский учет. Все они мигранты, недавно получившие российское гражданство. После медкомиссии подходящих по возрасту и здоровью направят в Вооруженные силы, а новоявленным гражданам, которым уже исполнилось 27, будет предложено заключить контракт с Минобороны.
Проверки мигрантов в Петербурге и Ленобласти стали постоянными, плановыми и межведомственными: задействованы полиция, сотрудники военкоматов и военного следствия. За ноябрь 2023 года на воинский учет поставлено более 50 иностранцев, получивших гражданство РФ. И только в ноябре около 15 мигрантов были направлены на военную службу по призыву, а еще почти 30 обнаружили в себе новое призвание — в военной службе по контракту.