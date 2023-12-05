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    Здоровых — в армию. «Фонтанка» узнала о сопутствующих итогах рейда по делу о нелегальной миграции

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    За вчерашними сообщениями о полицейском рейде в рамках уголовного дела о незаконной миграции незамеченной осталась работа еще одного ведомства — военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону. По информации «Фонтанки», военное следствие интересовали как раз те, у кого все в порядке с документами.

    Около 20 человек только за один рейд были поставлены на воинский учет. Все они мигранты, недавно получившие российское гражданство. После медкомиссии подходящих по возрасту и здоровью направят в Вооруженные силы, а новоявленным гражданам, которым уже исполнилось 27, будет предложено заключить контракт с Минобороны.

    Проверки мигрантов в Петербурге и Ленобласти стали постоянными, плановыми и межведомственными: задействованы полиция, сотрудники военкоматов и военного следствия. За ноябрь 2023 года на воинский учет поставлено более 50 иностранцев, получивших гражданство РФ. И только в ноябре около 15 мигрантов были направлены на военную службу по призыву, а еще почти 30 обнаружили в себе новое призвание — в военной службе по контракту.

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