«Мужики, а на каком основании?» В Петербурге и области полиция со спецназом провели обыски по делу о нелегальной миграции

Работу крупных предприятий города и области «разукрасили» сотрудники полиции и Росгвардии в рамках масштабных обысков по делу об организации нелегальной миграции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 4 декабря, оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких районах Петербурга и Ленобласти – Московском, Кировском, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и поселке Ковалево.

Там расположены склады и производства предприятий, на которые поставляют в магазины готовую еду, заморозку, продукты, цветы. А также занимаются переработкой вторсырья.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

По данным «Фонтанки», полиция посетила производство бренда «Аладушкин» с оборотом 587 млн. рублей, «Вкустера» - магазины с оборотом 96,7 млн рублей, цветочной сети «Фантазия» с оборотом 28 млн рублей, производителя готовой еды в Колпино с оборотом в 338 млн. рублей, производителя мюсли, хлебцев, каш, оборот 138 млн также в Колпино, а также замороженной рыбы и замороженных продуктов «Морозко» в Ковалево.



Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного летом 2021 года по статье об организации нелегальной миграции. Тогда же задержали 9 подозреваемых. По версии следствия, они оформляли фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках, после чего предоставляли в госорганы поддельные документы для оформления трудовых патентов. Были выявлены не меньше 160 иностранцев, которые воспользовались этой «услугой».

Зимой 2023 года экономическая полиция пришла на производства, которых заподозрили в использовании услуг организаторов незаконной миграции под прикрытием аутстаффинга.

