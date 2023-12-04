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    «Мужики, а на каком основании?» В Петербурге и области полиция со спецназом провели обыски по делу о нелегальной миграции

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    Работу крупных предприятий города и области «разукрасили» сотрудники полиции и Росгвардии в рамках масштабных обысков по делу об организации нелегальной миграции.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 4 декабря, оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких районах Петербурга и Ленобласти – Московском, Кировском, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и поселке Ковалево.

    Там расположены склады и производства предприятий, на которые поставляют в магазины готовую еду, заморозку, продукты, цветы. А также занимаются переработкой вторсырья.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По данным «Фонтанки», полиция посетила производство бренда «Аладушкин» с оборотом 587 млн. рублей, «Вкустера» - магазины с оборотом 96,7 млн рублей, цветочной сети «Фантазия» с оборотом 28 млн рублей, производителя готовой еды в Колпино с оборотом в 338 млн. рублей, производителя мюсли, хлебцев, каш, оборот 138 млн также в Колпино, а также замороженной рыбы и замороженных продуктов «Морозко» в Ковалево.

    Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного летом 2021 года по статье об организации нелегальной миграции. Тогда же задержали 9 подозреваемых. По версии следствия, они оформляли фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках, после чего предоставляли в госорганы поддельные документы для оформления трудовых патентов. Были выявлены не меньше 160 иностранцев, которые воспользовались этой «услугой».

    Зимой 2023 года экономическая полиция пришла на производства, которых заподозрили в использовании услуг организаторов незаконной миграции под прикрытием аутстаффинга.

    По итогам обысков были изъяты документы и электронные носители информации, подтверждающие взаимодействие фирм с юридическими лицами, подконтрольными участникам незаконной деятельности, сообщает ГУ МВД.

    Также нашли 25 иностранцев, которые находятся в РФ с нарушением миграционного законодательства.

    По уголовному делу в качестве свидетелей были допрошены 155 человек. Расследование продолжается.

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    Нелегальная миграцияОбыскиСпецназ
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