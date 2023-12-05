Финны расследуют, как 3500 дронов из ЕС оказались в России

Финская таможня начала расследование поставки в Россию почти 3500 дронов и другого оборудования на более чем 3 млн евро вопреки европейским санкциям. Об этом сообщили в ведомстве 5 декабря.
Как следует из заявления на сайте таможни, выясняется, как две финские фирмы экспортировали продукцию в третьи страны через Россию транзитом. По итогам более 30 экспортных операций электроника, дроны и другое оборудование, классифицированное как оборонное и подпадающее под санкции ЕС, не доехало до пункта назначения в третьей стране и осталось в России, считают финские таможенники.
Таможня подозревает, что по такой схеме в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, оборудование для борьбы с дронами, а также микроконтроллеры и полупроводники.
В компаниях, находящихся под следствием, — одно и то же ответственное лицо. Таможня подозревает, что одна компания действовала как закупочная: её целью было приобретение санкционной продукции. А вторая выступала в качестве экспедитора товаров в Россию.
«По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать, например, из России», — заявил директор по надзору финской таможни Ханну Синкконен.
Всего под подозрением шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября. Дело будет передано в прокуратуру в декабре 2023 года.