Финны расследуют, как 3500 дронов из ЕС оказались в России

Финская таможня начала расследование поставки в Россию почти 3500 дронов и другого оборудования на более чем 3 млн евро вопреки европейским санкциям. Об этом сообщили в ведомстве 5 декабря.



Как следует из заявления на сайте таможни, выясняется, как две финские фирмы экспортировали продукцию в третьи страны через Россию транзитом. По итогам более 30 экспортных операций электроника, дроны и другое оборудование, классифицированное как оборонное и подпадающее под санкции ЕС, не доехало до пункта назначения в третьей стране и осталось в России, считают финские таможенники.

