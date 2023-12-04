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    Петербуржцам расскажут, как выбрать волонтерский проект по душе: с чего начать и как не выгореть

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    Искать пропавших, заботиться о пожилых, поддерживать заболевших, ухаживать за животными — помощь нужна везде. 6 декабря в библиотеке «Семёновская» сами волонтеры расскажут, как выбрать проект и как не выгореть. Бесплатно. 12+

    Фото: pixabay.com
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    Сергею Еремичеву, подопечному Дома сопровождаемого проживания (это проект организации «Перспективы»), волонтеры организовали встречу с кумиром — Арнольдом Шварценеггером, когда тот приезжал в Россию несколько лет назад. И волонтеры же проводили сейчас Сергея в последний путь: он умер в хосписе, но в окружении людей, ставших ему близкими. У благотворительных организаций обычно четкая направленность — скажем, забота о тяжело больных людях. Но помогать можно не только в этом. Есть так называемое «интеллектуальное волонтерство», это когда человек дарит свое время и профессиональные навыки. Айтишник Антон установил для одного благотворительного фонда облачное хранилище, маркетолог Алиса разработала для другого фонда SMM-стратегию, бизнес-тренер Всеволод провел тренинг. И так далее. И, хотя добровольчество — дело безвозмездное, благотворительные фонды нередко придумывают какую-то приятную «отдачу». Например, с помощью организаций-партнеров поощряют волонтеров «дружескими бонусами»: это может быть бесплатный модуль в курсе иностранного языка, книги в подарок, скидки.

    6 декабря в библиотеке «Семеновская» сотрудники «Перспектив» расскажут о волонтерстве: с чего начинать, как выбрать организацию, как соблюсти баланс между добровольчеством и личной жизнью. Встречаемся в библиотеке (Малодетскосельский пр., д. 42), начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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