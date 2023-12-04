Петербуржцам расскажут, как выбрать волонтерский проект по душе: с чего начать и как не выгореть

Сергею Еремичеву, подопечному Дома сопровождаемого проживания (это проект организации «Перспективы»), волонтеры организовали встречу с кумиром — Арнольдом Шварценеггером, когда тот приезжал в Россию несколько лет назад. И волонтеры же проводили сейчас Сергея в последний путь: он умер в хосписе, но в окружении людей, ставших ему близкими. У благотворительных организаций обычно четкая направленность — скажем, забота о тяжело больных людях. Но помогать можно не только в этом. Есть так называемое «интеллектуальное волонтерство», это когда человек дарит свое время и профессиональные навыки. Айтишник Антон установил для одного благотворительного фонда облачное хранилище, маркетолог Алиса разработала для другого фонда SMM-стратегию, бизнес-тренер Всеволод провел тренинг. И так далее. И, хотя добровольчество — дело безвозмездное, благотворительные фонды нередко придумывают какую-то приятную «отдачу». Например, с помощью организаций-партнеров поощряют волонтеров «дружескими бонусами»: это может быть бесплатный модуль в курсе иностранного языка, книги в подарок, скидки.

