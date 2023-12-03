Победителями «Трофеев Северной Пальмиры» стали «Львы» С Кузнецовой и Хачановым

Победителем теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» стала команда «Львы», за которых играли Светлана Кузнецова, Янко Типсаревич, Карен Хачанов, Анастасия Потапова, Александр Шевченко, Ласло Джере, Виктория Томова и Ясмине Паолини. Они взяли вверх над «Сфинксами», в составе которых выступили Николай Давыденко, Анастасия Мыскина, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Юлия Путинцева, Адриан Маннарино, Душан Лайович, Роберто Баутиста-Агут.
В заключительном матче, который, правда, уже не имел турнирного значения, Александр Бублик (уроженец Петербурга играл за обе команды по очереди) победил Александра Шевченко — 7/5, 6/4.
«Хотелось бы поздравить «львиц» и «львов» с такой победой! Мы боролись как могли. Спасибо ребятам из команды за то, что они делали. Но ничего, в следующий раз мы возьмем реванш», — сказала Анастасия Мыскина.
«Я второй год принимаю участие в этом потрясающем турнире. И сейчас хочу сказать, что спорт — это явление, которое призвано объединять, а не разъединять людей. Хочу поблагодарить мою команду, соперников и всех организаторов — Александра Медведева, Наталию Камельзон– за такой прекрасный турнир», — добавил второй капитан «Львов» Янко Типсаревич.
Напомним, что товарищеский турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проводится взамен профессиональных St. Petersburg Open и Ladies Trophy, которые пришлось отменить из-за санкций против России.