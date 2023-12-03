Какой маникюр сделать этой зимой: 10 идей с фотографиями

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Какой цвет ногтей лучше всего подойдет к зимней стуже? Почему наклейки «звезды» лучше «снежинок»? И какой маникюр сейчас носят голливудские звезды? Рассказывают коллеги из Marie Claire, Woman.ru и Elle Girl. Зимний маникюр на длинные ногти: пять идей Первое, что приходит в голову, когда думаешь о зимнем маникюре, — это снежинки. Можно, конечно, попробовать нанести на ногти рисунки или наклейки с ледяными кристаллами. Но гораздо интереснее выбрать альтернативу: звезды. Они тоже передают загадку и холод, но смотрятся куда оригинальнее.



Мастер может предварительно покрыть ваши ногти цветным лаком и при помощи трафаретов нанести сверху изображения звезд разного размера. Например, звездам из серебряного глиттера хорошо подойдет черный или белый лак. Не бойтесь экспериментировать!

Это нежная вариация дизайна Фото: iStock А эта — космическая! Фото: iStock Поделиться Поделиться





Другой тренд наступающего сезона — украшение ногтей вертикальными абстрактными линиями. Можно выбрать один цвет, а можно смешать два дополняющих друг друга оттенка. Например, лиловый и белый. Или темно-зеленый (скоро 2024-й — год зеленого дракона!) и золотой. Эти рисунки советуем наносить на прозрачный лак — чтобы не переборщить с акцентами.

Линии могут быть разных цветов Фото: iStock Поделиться Поделиться





Куда же без френча. Тренд на покраску исключительно отросшей части ногтя всё еще актуален — просто сейчас лучше выбирать холодные цвета, под стать сезону. Можно остановиться на классическом белом варианте, а можно использовать голубой или синий.

Попробуйте украсить френч блестками Фото: iStock Поделиться Поделиться





А помните, лет десять назад в моде были градиентные ногти — когда один цвет лака плавно перетекает в другой? Эта идея снова актуальна. Зимой особенно здорово смотрятся нежные оттенки: белый, кремовый, светло-голубой. А тем, кто хочет соригинальничать, советуем нанести на два-три ногтя на каждой руке однотонное покрытие, а на остальные — градиент.

Отлично сочетаются сиреневый и нежно-голубой Фото: iStock Поделиться Поделиться





Если все предыдущие варианты показались вам скучными, попробуйте другой тренд уходящего года — комиксы. Как только ни пытались ему следовать в 2023-м : кондитеры пекли «мультяшные» торты, дизайнеры придумывали будто нарисованные сумочки. Просто попросите мастера украсить ваши ногти белыми линиями-бликами и ободком, имитирующим тень. Уверены, окружающие точно обратят внимание!

Как вам этот дизайн? Фото: iStock Поделиться Поделиться





Зимний маникюр на короткие ногти: пять идей

Отдать предпочтение самым обычным блесткам и стразам — отличная идея, ведь такой дизайн лучше других создаст вам праздничное настроение. Выбирайте то, что ближе: крупные стразы, маленькие бусинки или переливающиеся блестки, которые называют хлопьями юки. Главное, вовремя остановитесь, чтобы не переборщить с акцентами.

Самое простое решение: выбрать блестящее покрытие Фото: iStock Поделиться Поделиться





Можно остановиться и на более спокойном варианте. В последние время довольно популярен абстрактный маникюр: с незамысловатыми линиями, черточками, точками, волнами, брызгами. Сделать такие ногти легко и быстро, и этот дизайн вы сможете смело носить и на работу, и на вечеринки.

Линии и точки можно чередовать как угодно Фото: iStock Поделиться Поделиться





Приверженцам классики рекомендуем отказаться от дизайна и просто выбрать один оттенок, подходящий под этот сезон. Само собой, самое время носить белый маникюр. Этот цвет очень любит Селена Гомес — совсем недавно певица в очередной раз накрасила ногти плотным белым лаком, напоминающим снег.

Один ноготь можно украсить рисунком Фото: iStock Поделиться Поделиться





Любителям темных оттенков советуем попробовать коричнево-серый. Идею такого зимнего маникюра уже поддержала Марго Робби. В последнее время голливудская актриса выходила на красные дорожки с однотонными ногтями, цвет которых представлял собой смесь зеленого, болотного, серого и коричневого. Этот оттенок будет смотреться необычно и подойдет к любому образу.

Цвет интересно сочетается с макияжем в пастельных тонах Фото: iStock Поделиться Поделиться





Ну и, конечно, сейчас как никогда актуален глубокий зеленый. В нем — и запах елки, и мечта о будущем лете, и символ 2024 года — дракон.

Фото: iStock Зеленый неплохо сочетается с золотым и белым Фото: iStock Поделиться Поделиться





Чтобы сделать из будничного яркий маникюр, попросите вашего мастера перекрыть ногти топом с блестками. А если хочется чего-то более необычного, то вспомните про градиент — плавный переход из цвета в цвет.

