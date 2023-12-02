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    Землетрясение магнитудой 7,5 потрясло Филиппины. Азия ждет цунами

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    Цепочка подземных толчков, самый сильный из которых достиг 7,5 по шкале Рихтера (по данным европейско-средиземноморского сейсмологического центра), произошла поздним вечером 2 декабря на юге Филиппин.

    Судя по видеокадрам с камер наблюдения, люди успевали покинуть в большинстве своем невысокие строения, вынося с собой детей, и пережидали на улице. Местами зафиксированы обрушения конструкций подвесных потолков, падения предметов. Многие были напуганы.

    Но новые разрушения могут оказаться еще впереди: ночью на берегах Филиппин и Японии ожидают цунами. По информации Reuters, которая основывается на данных филиппинского сейсмологического агентства, волны достигнут побережья к полуночи по местному времени и продолжат крушить его несколько часов (поскольку и подземных толчков было больше 20). Американская система предупреждения о цунами допускает высоту волн до трех метров.

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    Комментарии 5

    Гость02 Дек 2023 в 20:36
    Встречаем 24 год*
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