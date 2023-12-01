Горит крупный московский рынок «Садовод». МЧС эвакуирует людей

Пожарные подразделения МЧС России приступили к ликвидации возгорания на рынке «Садовод» в Москве. По предварительной информации, горят торговые павильоны. Сотрудников и посетителей эвакуируют, сообщили 1 декабря в пресс-службе спасательного ведомства.

Свидетели фиксируют густой черный дым, валящий из павильонов. ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что помещения на линиях 19 и 20, огонь быстро распространяется.