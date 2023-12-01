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    Горит крупный московский рынок «Садовод». МЧС эвакуирует людей

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    3 комментария

    Пожарные подразделения МЧС России приступили к ликвидации возгорания на рынке «Садовод» в Москве. По предварительной информации, горят торговые павильоны. Сотрудников и посетителей эвакуируют, сообщили 1 декабря в пресс-службе спасательного ведомства.

    Свидетели фиксируют густой черный дым, валящий из павильонов. ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что помещения на линиях 19 и 20, огонь быстро распространяется.

    Мои Люберцы

    РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что при пожаре пострадал один человек, который надышался дымом.

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    Комментарии 3

    Гость01 Дек 2023 в 13:01
    Наконец-то!!! )))
    +0−0
    Гость01 Дек 2023 в 12:52
    как-то густо пошли
    +1−0
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