Новые законы с 1 декабря 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

ГИБДД с 1 декабря будет следить, чтобы шины были «по сезону» Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Законодательство в России меняется регулярно — депутаты то придумывают новые законы, то вносят поправки в старые. Многие изменения вступают в силу с начала года, но есть и те, по которым мы начнем жить, не дожидаясь праздников. В этом материале мы собрали главные изменения, которые вступают в силу в декабре.



Автомобилисты получат штрафы за летнюю резину С 1 декабря зимние шины стали обязательными — теперь если в зимний период автомобиль передвигается на летней резине, то это будет приравниваться к неисправности автомобиля. Обнаружив такое нарушение, сотрудник ГИБДД сможет выписать штраф и потребовать устранить неисправность — то есть поменять шины на зимние. Штраф по статье 12.5 КоАП составляет 500 рублей, как и за большинство других неисправностей. Но есть важный нюанс, о котором рассказывал ранее автоэксперт Юрий Панченко.



— Остановив автомобиль на летней резине, сотрудник ГИБДД составляет протокол осмотра и выписывает предписание устранить неисправность, на что по закону о государственном контроле и надзоре водителю отводят 10 дней, — говорит автоэксперт. — Но ездить в этот период нельзя всё равно: инспектор не может отпустить такой автомобиль, иначе сам рискует попасть под ответственность. Он обязан выписать предостережение о недопустимости начала движения. Если водитель возобновит движение вопреки предостережению, инспектор уже вправе применить статью 19.3 КоАП за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.



Глава ГИБДД Михаил Черников, впрочем, заявил, что повально штрафовать водителей на летней резине никто не собирается и даже задерживать или эвакуировать авто с шинами не по сезону не будут, но «условия, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать». Будут или не будут — увидим. Пока знаем только, что теперь могут. Провайдеры хостинга будут помогать ФСБ С 1 декабря в России начнет действовать новый порядок взаимодействия провайдеров хостинга с Федеральной службой безопасности. Согласно документу, компании, предоставляющие дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов, должны подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия не позднее 45 дней с начала работы. В течение 3 месяцев после регистрации такого заявления должен быть разработан план внедрения техсредств для проведения оперативно-разыскных мероприятий.



Кроме того, с 1 декабря Роскомнадзор будет вести реестр провайдеров хостинга.

Невыездные сдадут загранпаспорта С 11 декабря вступает в силу постановление, регулирующее хранение загранпаспортов граждан, которым запрещено выезжать из России. Согласно документу, при ограничении права на выезд из страны гражданин обязан передать свой загранпаспорт на хранение.

Ограничить выезд из страны могут в связи с доступом к секретной информации, призывом в армию, возбуждением уголовного дела, банкротством и по ряду других причин. Кому сдавать паспорт на хранение, зависит от того, по какой причине человеку ограничен выезд. Например, если это связано с доступом к гостайне, то загранник нужно отдать работодателю, который этот доступ предоставил, а если выезд ограничен из-за призыва в армию — отнести загранпаспорт в госорган, который выдал документ. В последнем случае обратно его вернут только при предъявлении военного билета с отметкой о прохождении службы.



Операторам беспилотников упростят получение гражданства Квалифицированные специалисты из других стран смогут получать гражданство России по упрощенной процедуре. Такой порядок для некоторых специалистов действовал и раньше — подавать на гражданство можно было тем, кто проработал в России в определенной сфере не меньше года, а работодатель перечислял за них страховые взносы в Социальный фонд.

С 15 декабря начнет действовать новый список профессий для упрощенки — его уже утвердил Минтруд. В список вошли медработники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства и ветеринарии, пищевой и атомной промышленности, инженеры, ремонтники судов, электрослесари и монтажники, разработчики мультимедийных приложений, фронтенд-разработчики, операторы беспилотников.



Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей В декабре начнут перечислять выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января). Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В декабре 2023 года — январе 2024 года эти деньги должны получить около 60 тысяч человек. Новые правила маркировки товаров

В России продолжается введение системы маркировки товаров, на этот раз речь о безалкогольных напитках. Их маркировка началась в сентябре, но она предполагает несколько этапов — с 1 декабря стартует обязательная маркировка безалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительские упаковки.



Также в декабре 2023 года истекает срок, в течение которого предприниматели могли допродать немаркированные одноразовые электронные сигареты и жидкости для вейпов. Обязательную маркировку для них ввели еще в декабре прошлого года, однако постановление Правительства предусматривало переходный период — оптовую продажу немаркированной продукции можно было продолжать до 1 апреля 2023 года, розничную — до 1 декабря.

Кроме того, с 1 декабря стартует несколько экспериментов по маркировке. Один из них коснется оптико-волоконной продукции, другой — светотехнической, вплоть до розеток.

