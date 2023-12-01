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    Магнитосфера Земли начала возмущаться. Ждём магнитную бурю

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    Прогнозы, обещавшие начало магнитной бури в четверг, не оправдались. Новые расчёты перенесли её начало на сегодня, 1 декабря, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    И действительно, в магнитосфере Земли появляются первые возмущения. К утру индекс Кр, характеризующий состояние геомагнитного поля, достиг четырёх единиц, а это значит, что магнитосфера планеты перешла в слабо возмущенное состояние.

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    Ожидается, что магнитная буря может на пике достичь среднего уровня, класса G2, и с перерывами продлится весь день, а закончится только в субботу.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Во время магнитных бурь многие люди чувствуют недомогание. Сильные бури способны выводить из строя технику. Они же рождают полярное сияние.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 1

    Гость01 Дек 2023 в 09:48
    а шо она возмущается?
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