Магнитосфера Земли начала возмущаться. Ждём магнитную бурю

Прогнозы, обещавшие начало магнитной бури в четверг, не оправдались. Новые расчёты перенесли её начало на сегодня, 1 декабря, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
И действительно, в магнитосфере Земли появляются первые возмущения. К утру индекс Кр, характеризующий состояние геомагнитного поля, достиг четырёх единиц, а это значит, что магнитосфера планеты перешла в слабо возмущенное состояние.
Ожидается, что магнитная буря может на пике достичь среднего уровня, класса G2, и с перерывами продлится весь день, а закончится только в субботу.
Во время магнитных бурь многие люди чувствуют недомогание. Сильные бури способны выводить из строя технику. Они же рождают полярное сияние.