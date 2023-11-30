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    ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»

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    ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа». Антимонопольщики заподозрили авиаперевозчика в завышенной плате за корректировку данных пассажира в билете. Об этом сообщает антимонопольная служба 30 ноября.

    Как объяснили в ФАС, к ним поступил запрос относительно обоснованности размера платы в 5 тысяч рублей, которую взимает «Победа» за внесение изменений в авиабилет. Служба выяснила, что пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5 тысяч рублей за внесение изменений в Ф.И.О. или корректировку данных в билете на самолет. При этом авиакомпания не предоставила ведомству доказательства обоснованности таких сумм.

    Служба заподозрила «Победу» в злоупотреблении доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение. Теперь «Победе» необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических и обоснованных расходов.

    В свою очередь в «Победе» заявили, что готовы установить единый размер платы за внесение изменений в Ф.И.О. клиентов в размере 800 рублей. Сейчас для этого вносятся корректировки в нормативные акты компании, добавили в ФАС.

    Ранее ФАС сообщила о доминирующем положении «Яндекс.Такси» на рынке. В службе заявили, что это повод для анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.

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