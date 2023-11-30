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    Суд обязал главу поселка Александровская вернуть деньги за праздник на 8 Марта

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    Пушкинский районный суд удовлетворил иск прокурора к главе поселка Александровская Кириллу Кирину о возмещении ущерба бюджету поселка. Все из-за 130 тысяч рублей, которые были потрачены на праздник в честь Международного женского дня, сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В 2022 году между администрацией поселка Александровская и ООО «Коннект» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации местных и участии в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях на сумму 2 миллиона рублей. Компании перечислили 130 тысяч рублей за организацию празднования Международного женского дня. Однако это мероприятие финансируется из бюджета Петербурга, а не из местной казны.

    Суд установил, что Кирин не имел права на организацию и расходование бюджетных денег на эти цели, и взыскал с него в пользу бюджета поселка 130 тысяч рублей и госпошлину в размере 3 800 рублей.

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    Санкт-Петербург8 МартаМеждународный женский день
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    Комментарии 5

    Гость30 Ноя 2023 в 17:09
    Салфетки...криветки
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