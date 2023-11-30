В последний день навигации во льду Невы застрял плавучий кран. Троицкий мост не могли свести до утра

Любители крыльев мостов минувшей ночью получили неожиданный подарок. Троицкий мост был разведён почти на два часа дольше обычного. Проводка судов не удалась, в ледовом плену под мостом застрял плавучий кран. Сейчас мост сведён, транспорт по нему едет.



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В пресс-службе «Мостотреста» «Фонтанке» рассказали, что кран, который стоял у Летнего сада, проводили от Троицкого в сторону Благовещенского моста, но после прохождения буксира полынью заволакивало ледовой крошкой, и кран не прошел. Его оттягивали буксирами. В итоге Троицкий мост должны были свести в 4:50, а свели только в 6:30. Накануне аналогичный кран прошел от Троицкого до Благовещенского моста.

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ЧП с краном оказалось не единственной проблемой последнего дня навигации. Супервидовые веб-камеры зафиксировали «приключения» на Неве. Судно «Пола Калиста», которое должно было пройти в сопровождении буксира ледокольного класса «Тарпан», как минимум на сутки украсит набережную Кутузова.

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Первым сдался буксир «Гаур». После нескольких безуспешных попыток пройти вслед за маленькими буксирами он развернулся перед Дворцовым мостом и на второй разводке Благовещенского моста.



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Ещё в понедельник по Неве плавали на сапе, а уже вчера путь во льдах прокладывал буксир ледового класса «Тарпан». В ночь с 29 на 30 ноября мосты на Неве последний раз в этом сезоне поднимали крылья для пропуска судов. Навигационный период завершился. В декабре, предупреждает «Мостотрест», начнутся технологические разводки переправ — для обслуживания конструкций и оборудования. Поднятия крыла на полный угол часто не требуется, его поднимают всего на несколько градусов.