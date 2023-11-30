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    В последний день навигации во льду Невы застрял плавучий кран. Троицкий мост не могли свести до утра

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    Любители крыльев мостов минувшей ночью получили неожиданный подарок. Троицкий мост был разведён почти на два часа дольше обычного. Проводка судов не удалась, в ледовом плену под мостом застрял плавучий кран. Сейчас мост сведён, транспорт по нему едет.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В пресс-службе «Мостотреста» «Фонтанке» рассказали, что кран, который стоял у Летнего сада, проводили от Троицкого в сторону Благовещенского моста, но после прохождения буксира полынью заволакивало ледовой крошкой, и кран не прошел. Его оттягивали буксирами. В итоге Троицкий мост должны были свести в 4:50, а свели только в 6:30. Накануне аналогичный кран прошел от Троицкого до Благовещенского моста.

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    ЧП с краном оказалось не единственной проблемой последнего дня навигации. Супервидовые веб-камеры зафиксировали «приключения» на Неве. Судно «Пола Калиста», которое должно было пройти в сопровождении буксира ледокольного класса «Тарпан», как минимум на сутки украсит набережную Кутузова.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Первым сдался буксир «Гаур». После нескольких безуспешных попыток пройти вслед за маленькими буксирами он развернулся перед Дворцовым мостом и на второй разводке Благовещенского моста.

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    Ещё в понедельник по Неве плавали на сапе, а уже вчера путь во льдах прокладывал буксир ледового класса «Тарпан». В ночь с 29 на 30 ноября мосты на Неве последний раз в этом сезоне поднимали крылья для пропуска судов. Навигационный период завершился. В декабре, предупреждает «Мостотрест», начнутся технологические разводки переправ — для обслуживания конструкций и оборудования. Поднятия крыла на полный угол часто не требуется, его поднимают всего на несколько градусов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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