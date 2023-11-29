«Уже не просто буксир, но еще не ледокол». Рассказываем, кто ночью прорубил маленькую речку на замерзшей Неве

30 ноября мосты на Неве, Большой и Малой Неве разведут в последний раз в этом навигационном сезоне. По реке поплывет судно. Путь во льдах ему расчистит буксир.



Буксир «Тарпан» поднимался вверх до Рыбацкого сегодня ночью, 29 ноября. Как сообщили в судоходной компании «Арк», грядущей ночью он сопроводит судно в морской порт.