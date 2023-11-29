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    «Уже не просто буксир, но еще не ледокол». Рассказываем, кто ночью прорубил маленькую речку на замерзшей Неве

    1996
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    30 ноября мосты на Неве, Большой и Малой Неве разведут в последний раз в этом навигационном сезоне. По реке поплывет судно. Путь во льдах ему расчистит буксир.

    Буксир «Тарпан» поднимался вверх до Рыбацкого сегодня ночью, 29 ноября. Как сообщили в судоходной компании «Арк», грядущей ночью он сопроводит судно в морской порт.

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    «Это буксир ледового класса, который уже не просто буксир, но еще не ледокол, то есть может до определенных моментов колоть лед. Он прошел разводку вверх до Рыбацкого, теперь ждет там судно. С сегодня на завтра пройдет разводку вниз, сопровождая судно в морской порт», — пояснил «Фонтанке» представитель компании.

    Разводку мостов и проход буксира с судном через лед можно посмотреть в режиме реального времени и для этого не нужно мерзнуть на улице. Трансляция с обзорных камер есть в специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».

    Ранее завершился навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы. Это три переправы: Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты. После окончания периода навигации мосты в Петербурге могут разводить, чтобы пропустить отдельные суда.

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