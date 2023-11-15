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    Рукава Невы закрыли навигацию. Три моста на них до весны будут разводить лишь в исключительных случаях

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    В среду, 15 ноября, в Петербурге завершается навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы. Это три переправы: Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

    За 2023 год Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты разводили всего шесть раз, сообщают в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Причем половина этих разводок были техническими — специалисты проверяли готовность переправ к навигации. Эти три моста разводят не регулярно, а по предварительной записи.

    Мосты на Неве, Большой и Малой Неве продолжат разводить до 30 ноября.

    После окончания периода навигации мосты в Петербурге могут разводить, чтобы пропустить отдельные суда, в случае технической необходимости и по распоряжению для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В декабре их планируют несколько раз развести для подготовке к зиме. Расписание этих разводок будет публиковаться отдельно.

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