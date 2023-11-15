Рукава Невы закрыли навигацию. Три моста на них до весны будут разводить лишь в исключительных случаях

В среду, 15 ноября, в Петербурге завершается навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы. Это три переправы: Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.



За 2023 год Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты разводили всего шесть раз, сообщают в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Причем половина этих разводок были техническими — специалисты проверяли готовность переправ к навигации. Эти три моста разводят не регулярно, а по предварительной записи.

Мосты на Неве, Большой и Малой Неве продолжат разводить до 30 ноября.