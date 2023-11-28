Так делать не надо. В Неве среди льдин заметили человека

В снежный вторник, 28 ноября, в Петербурге спортсмены замечены не только на улицах, но и на воде. Экстремала на сапе снял на видео читатель «Фонтанки» Денис из дома 195 по проспекту Обуховской Обороны, напротив парка «Куракина дача».
Человек гребет на сапе против течения. Его заметил не только наш читатель, но и другие горожане: судя по видео, за сапером внимательно наблюдают полицейские.
В мелких реках и каналах Петербурга уже встал лёд (смотрите, как это начиналось), а вот по Неве пока плывут льдины. Выход в воду в такой ситуации может быть очень опасен. С 15 ноября в городе запрещено выходить на лёд водоемов.