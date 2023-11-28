Теннисисты Медведев и Халеп отказались от участия на турнире в Петербурге

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп отказались от участия в выставочном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Петербурге 1–3 декабря. Об этом заявили организаторы соревнования на пресс-конференции 28 ноября.



«С Даниилом Медведевым общался лично. Возможный приезд обсуждали. Не смог приехать из-за интенсивности графика. После нагрузки нужен был отдых», — заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

О причинах отказа Симоны Халеп рассказала генеральный директор компании «Формула-ТХ» Наталья Камельзон.