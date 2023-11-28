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    Теннисисты Медведев и Халеп отказались от участия на турнире в Петербурге

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    3 комментария

    Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп отказались от участия в выставочном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Петербурге 1–3 декабря. Об этом заявили организаторы соревнования на пресс-конференции 28 ноября.

    «С Даниилом Медведевым общался лично. Возможный приезд обсуждали. Не смог приехать из-за интенсивности графика. После нагрузки нужен был отдых», — заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

    О причинах отказа Симоны Халеп рассказала генеральный директор компании «Формула-ТХ» Наталья Камельзон.

    «С Симоной Халеп вели переговоры. Ждали решений по её суду. К сожалению, они оказались не очень позитивными для неё. Симона написала: „Не будем испытывать судьбу». Но она хотела бы приехать», — подчеркнула Камельзон.

    Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет с 1 по 3 декабря в Петербурге. Участников соревнований разделят на две команды: «Львы» и «Сфинксы». Уже подтвердили свое участие Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Ярослав Дёмин, а также теннисисты из Сербии Ласло Джере и Душан Лайович, болгарская спортсменка Виктория Томова и казахстанец Александр Бублик.

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    Теннис
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    Комментарии 3

    Гость28 Ноя 2023 в 23:01
    А меня не пригласили.
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