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    Минспорт хочет учредить памятную медаль в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи

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    Эскиз памятной медали в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи
    Эскиз памятной медали в честь 10-летия Олимпийских игр в СочиФото: Минспорт РФ
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    Министерство спорта РФ на 10-летие Олимпийских игр в Сочи 2014 года хочет наградить тех, кто внес большой вклад в их проведение, памятной медалью. Текст проекта о ее учреждении, а также эскиз самой медали опубликованы на официальном портале правовой информации.

    Планируется, что памятной медалью будут награждать людей и организации Российской Федерации, а также иностранных граждан, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года ‎в Сочи. Списки должны формировать Минспорта и другие федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов в области спорта, подведомственные Минспорту организации, общественные организации, включая Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также организации, которые принимали участие в подготовке и проведении Игр. Заявки для иностранцев и проживающих за границей россиян должен будет согласовывать МИД РФ.

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    Медаль будет изготавливаться из высокопрочного сплава металлов с покрытием цвета античного золота и иметь круглую форму диаметром 32 мм. На лицевой стороне предполагается изобразить горы и море, а на оборотной — олимпийские достопримечательности Сочи: Олимпийский факел и Ледовый дворец «Большой». Напомним, Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года, а Паралимпийские — с 7 по 16 марта.

    Памятная медаль не предполагает каких-либо социальных или иных льгот для награжденного.

    Эскиз памятной медали в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи
    Эскиз памятной медали в честь 10-летия Олимпийских игр в СочиФото: Минспорт РФ

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    Комментарии 10

    Гость28 Ноя 2023 в 19:06
    первую вручить Еве!
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