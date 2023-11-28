Минспорт хочет учредить памятную медаль в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи

Министерство спорта РФ на 10-летие Олимпийских игр в Сочи 2014 года хочет наградить тех, кто внес большой вклад в их проведение, памятной медалью. Текст проекта о ее учреждении, а также эскиз самой медали опубликованы на официальном портале правовой информации.
Планируется, что памятной медалью будут награждать людей и организации Российской Федерации, а также иностранных граждан, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Списки должны формировать Минспорта и другие федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов в области спорта, подведомственные Минспорту организации, общественные организации, включая Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также организации, которые принимали участие в подготовке и проведении Игр. Заявки для иностранцев и проживающих за границей россиян должен будет согласовывать МИД РФ.
Медаль будет изготавливаться из высокопрочного сплава металлов с покрытием цвета античного золота и иметь круглую форму диаметром 32 мм. На лицевой стороне предполагается изобразить горы и море, а на оборотной — олимпийские достопримечательности Сочи: Олимпийский факел и Ледовый дворец «Большой». Напомним, Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года, а Паралимпийские — с 7 по 16 марта.
Памятная медаль не предполагает каких-либо социальных или иных льгот для награжденного.