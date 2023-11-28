Люди и птицы одинаково нахохлились на снегу Петербурга

Петербург второй день засыпает снегом. «Фонтанка» прогулялась по уже вполне зимним улицам 28 ноября, полюбовалась видами в серо-белой гамме и посмотрела, каково на этих улицах прохожим.



Заснеженный Петербург — город контрастов. По белому покрывалу снега черными и серыми пятнами бродят птицы, по заснеженным скверам и у покрывшихся льдом рек такими же пятнами издалека видны люди. Любителям фотографироваться на фоне ледяных зажоров напоминаем, что выход на лед в Петербурге запрещен до 15 апреля.