Люди и птицы одинаково нахохлились на снегу Петербурга

Петербург второй день засыпает снегом. «Фонтанка» прогулялась по уже вполне зимним улицам 28 ноября, полюбовалась видами в серо-белой гамме и посмотрела, каково на этих улицах прохожим.
Заснеженный Петербург — город контрастов. По белому покрывалу снега черными и серыми пятнами бродят птицы, по заснеженным скверам и у покрывшихся льдом рек такими же пятнами издалека видны люди. Любителям фотографироваться на фоне ледяных зажоров напоминаем, что выход на лед в Петербурге запрещен до 15 апреля.
Площади и улицы в центре чистят техникой и вручную. По Невскому проспекту даже в такую погоду горожане рискуют ездить на велосипедах. А на фоне городских пейзажей — снежные отвалы едва не в человеческий рост высотой. В сугробах, совсем как птицы, нахохлились коммунальщики. А тротуары, где не успели расчистить, вместо прямого пути вьются извилистой протоптанной тропой из снежной каши.
За минувшие сутки, по данным Водоканала, снегоплавильные пункты Петербурга приняли 13 тысяч кубометров снега. Нынешний сезон уже насыпал в 50 раз больше снега, чем прошлый за тот же период. Как Петербург справлялся с последствиями снегопада, читайте в материале «Фонтанки». А снег, между тем, продолжит падать, и вскоре до города на Неве доберется новый циклон.