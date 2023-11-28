Синоптик Колесов рассказал, как испортит погоду новый циклон и что будет после, в декабре

Новый южный циклон, который уже показывала «Фонтанка», доберётся до нас ночью 30 ноября. Он, как и вчерашний циклон, образуется над Средиземным морем в районе Италии, но будет двигаться на север через Белоруссию. Об этом 28 ноября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Хотя это и южный циклон, а это всегда опасно, но ожидается он менее активным, чем тот, который сейчас над нами. Поэтому восточный ветер будет слабее, до 10–12 м/с, и осадки должны быть менее интенсивными», — объясняет Колесов
Снег подойдёт к Петербургу в ночь на четверг, днём он накроет всю Ленинградскую область, местами будет сильным. Прирост за сутки составит 5–10 см. Температура воздуха будет прыгать: завтра в перерыве между циклонами похолодает до минус 5–7 градусов, а с подходом атмосферного фронта снова потеплеет до 2–4 ниже нуля.
С наступлением декабря погода в регионе, по прогнозу синоптиков, стабилизируется.
«Влияние циклона постепенно закончится, осадки будут в виде небольшого снега, а температура воздуха продолжит понижаться до -5…-10 гр. Зима в Санкт-Петербурге продолжается», — отмечает Колесов.
О том, как Петербург справляется с последствиями нынешнего циклона, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки». Опрос горожан на тему погоды здесь.