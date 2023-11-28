Синоптик Колесов рассказал, как испортит погоду новый циклон и что будет после, в декабре

Новый южный циклон, который уже показывала «Фонтанка», доберётся до нас ночью 30 ноября. Он, как и вчерашний циклон, образуется над Средиземным морем в районе Италии, но будет двигаться на север через Белоруссию. Об этом 28 ноября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«Хотя это и южный циклон, а это всегда опасно, но ожидается он менее активным, чем тот, который сейчас над нами. Поэтому восточный ветер будет слабее, до 10–12 м/с, и осадки должны быть менее интенсивными», — объясняет Колесов

