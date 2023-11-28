Привилегии не сработали. Платные парковки Петербурга завалило снегом

Новый навык маскировки продемонстрировали автовладельцам их машины. Даже на платных парковках Петербурга автомобили оказались погребены под снегом во вторник, 28 ноября. Фотограф «Фонтанки» прошелся по платным стоянкам в Адмиралтейском и Петроградском районах. Кто-то из водителей смог откопать свою ласточку, чтобы поехать на работу, а другие оставили авто «греться» под снежным одеялом.
Проехать там тоже проблематично, как и во всем Петербурге. А определить, есть ли свободное место на парковке, вряд ли удастся — все места сегодня заняты снегом.
«Фонтанка.ру»
Многие водители решили не испытывать судьбу, ведь мало просто очистить машину сверху — нужно ее еще и выкопать. На некоторых участках высота снежного покрова достает до середины колеса. Коммунальщики помогают некоторым автолюбителям размуровать транспорт с помощью лопаты.
Добавим, что вообще для платных парковок разработан спецрегламент, чтобы оперативно очищать машино-места в приоритетном порядке, а автомобилистов — оповещать об уборке. Но, видимо, такой подход не сработал.
Подробнее о том, как коммунальщики борются с последствиями снегопада, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».