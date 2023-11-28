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    Привилегии не сработали. Платные парковки Петербурга завалило снегом

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    Новый навык маскировки продемонстрировали автовладельцам их машины. Даже на платных парковках Петербурга автомобили оказались погребены под снегом во вторник, 28 ноября. Фотограф «Фонтанки» прошелся по платным стоянкам в Адмиралтейском и Петроградском районах. Кто-то из водителей смог откопать свою ласточку, чтобы поехать на работу, а другие оставили авто «греться» под снежным одеялом.

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    Проехать там тоже проблематично, как и во всем Петербурге. А определить, есть ли свободное место на парковке, вряд ли удастся — все места сегодня заняты снегом.

    «Фонтанка.ру»

    Многие водители решили не испытывать судьбу, ведь мало просто очистить машину сверху — нужно ее еще и выкопать. На некоторых участках высота снежного покрова достает до середины колеса. Коммунальщики помогают некоторым автолюбителям размуровать транспорт с помощью лопаты.

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    Добавим, что вообще для платных парковок разработан спецрегламент, чтобы оперативно очищать машино-места в приоритетном порядке, а автомобилистов — оповещать об уборке. Но, видимо, такой подход не сработал.

    Подробнее о том, как коммунальщики борются с последствиями снегопада, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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    Платные парковкиСнег
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